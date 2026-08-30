Cristian Campestrini alcanzó el récord como el jugador más veterano del fútbol chileno

Rangers encendió la ilusión de la salvación en el Ascenso con un triunfo ante Unión Española que además resultó histórico, pues el arquero Cristian Campestrini igualó el récord histórico de longevidad en el fútbol profesional chileno.

Con 46 años, dos meses y 13 días el experimentado golero trasandino alcanzó el registro de Raúl Coloma, fallecido guardameta y exseleccionado nacional que se retiró en 1974, luego de defender a Ferrobádminton (y luego a Ferroviarios) y Municipal Santiago.

"Feliz, obviamente, de poder llegar a esta edad y este récord. Realmente es muy lindo, pero sobre todo por el triunfo. Muy feliz de llegar a esta marca y estoy muy agradecido del fútbol chileno que me abrió las puertas", dijo Campestrini en zona mixta tras el partido.

"Capaz que soy un arquero del montón, un 'poto pelado' como dicen por acá, pero tengo mucho corazón, siempre trato de aprender y perfeccionarme", sumó.

Ahora a Campestrini (con pasado en Everton, Barnechea en dos ciclos, Deportes Limache y Universidad de Concepción) le resta sumar un minuto más en la presente campaña para quedarse con el récord en solitario.