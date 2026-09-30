Asesinaron a tiros al propietario de histórico club del fútbol búlgaro

Iliyan Filipov, propietario de Botev de Plovdiv, fue asesinado a tiros este miércoles frente a su domicilio en la ciudad búlgara, ubicada unos 120 kilómetros al este de Sofía.

Según confirmaron fuentes del Ministerio del Interior, el crimen ocurrió durante la madrugada en un barrio periférico y, tras el ataque, la Policía acordonó las entradas y salidas de la ciudad con el objetivo de impedir la fuga del responsable.

Medios locales informaron que Filipov, de 53 años, recibió un impacto de bala en la cabeza presuntamente disparado desde un bosque cercano, aunque ese antecedente todavía no fue confirmado por los investigadores.

"El crimen ha sido cometido con el uso de un arma de fuego", indicó el director de la Policía de Plovdiv, Vasil Kostadinov, quien añadió que por el momento se desconocen los motivos del homicidio.

Filipov era fundador y director general de PIMK, una de las principales empresas de transporte de Bulgaria, además de propietario de una terminal ferroviaria privada. Una de sus compañías también fue investigada anteriormente por un supuesto caso de tráfico de droga, sin resultados concluyentes.

Botev, fundado en 1912, es el club de fútbol profesional más antiguo de Bulgaria.