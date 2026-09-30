Arrastrada por la minería, la producción industrial cayó 5,7% en agosto

Una variación en doce meses de -5,7% anotó en agosto de 2026 el Índice de Producción Industrial (IPI), debido a la incidencia negativa del Índice de Producción Minera (-11,7%) y el Índice de Producción Manufacturera (-2,6%): https://t.co/tNqEDzsjP1 pic.twitter.com/3pQ0teiPMX

En la previa de que se conozca el Imacec de agosto, los índices sectoriales publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) este miércoles anticipan un nuevo resultado negativo para la actividad económica de nuestro país.

El Índice de Producción Industrial (IPI) anotó una variación en 12 meses de -5,7%, particularmente por la incidencia negativa del Índice de Producción Minera (IPMin), que registró su peor desempeño en casi una década, desde 2017.

Según el comunicado del INE, este sector presentó una disminución interanual de 11,7%, como consecuencia de la menor actividad registrada en la minería metálica (-16,9%), restando 14,629 puntos porcentuales a la variación del índice, a raíz de un descenso en la extracción y procesamiento de cobre.

El Índice de Producción Manufacturera (IPMan), en tanto, también presentó un descenso en 12 meses, esta vez de 2,6%, lo que en gran parte se debe a la baja interanual de 2,2% en elaboración de productos alimenticios.

En contraste, el Índice de Actividad del Comercio anotó una variación de 0% interanual a precios constantes, acumulando un alza de 2,9%, incidida por los incrementos de dos de las tres divisiones que lo componen.

Por último, todos los índices coyunturales a precios corrientes -que miden la evolución de las ventas de servicios- presentaron alzas interanuales: la más pronunciada correspondió al Índice de Ventas de Actividades Inmobiliarias, que creció en 9,6%.