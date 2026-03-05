Con Rodrigo Holgado: Los siete jugadores suspendidos por falsificar documentos de Malasia
Publicado:
Los siete futbolistas sancionados por el TAS por falsificar documentos malasios y que estarán un año sin disputar partidos oficiales. Entre ellos se encuentra el atacante de Coquimbo Unido, Rodrigo Holgado.
