Con Rodrigo Holgado: Los siete jugadores suspendidos por falsificar documentos de Malasia

Los siete futbolistas sancionados por el TAS por falsificar documentos malasios y que estarán un año sin disputar partidos oficiales. Entre ellos se encuentra el atacante de Coquimbo Unido, Rodrigo Holgado.

