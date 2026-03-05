El Presidente Gabriel Boric encabezó este jueves la inauguración de un nuevo espacio público en el eje Alameda-Providencia que incorpora un monumento en homenaje a Gabriela Mistral. La actividad reunió a autoridades nacionales y locales, además de artistas y representantes de las instituciones que participaron en el desarrollo del proyecto urbano, que busca relevar el aporte femenino en la historia del país.

Durante la ceremonia, el Mandatario destacó el sentido del homenaje y la necesidad de equilibrar la representación en el espacio público: “La gran mayoría de las esculturas que hay alrededor de la ciudad, no solo de Santiago sino de todo el país, son de hombres. Eso muestra una realidad falseada, porque Chile lo han construido también las mujeres”.

