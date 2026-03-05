Autoridades desplegaron operativo para despejar rucos en el río Mapocho
Publicado:
Fotos Destacadas
Los burlescos memes contra la U tras su eliminación en la Copa Sudamericana 2026
Mary Valencia le dio la victoria a La Roja Femenina en amistoso frente a Paraguay
Incendio en planta de CMPC sigue en combate: El fuego está controlado y suspenden clases
Fotos Recientes
Autoridades desplegaron operativo para despejar rucos en el río Mapocho
La caída de la U de "Paqui" Meneghini ante Palestino en la Sudamericana
Francisco González lideró la victoria de O'Higgins ante Tolima en el Estadio El Teniente
Equipos de la Municipalidad de Santiago y la Delegación Presidencial Metropolitana, apoyados por maquinaria pesada y Carabineros, iniciaron el retiro de rucos instalados en el Río Mapocho.
A medida que la maquinaria avanzaba para remover las estructuras de madera, los habitantes, muchos de los cuales han vivido en el lugar por meses, intentaron salvar sus posesiones. En medio del operativo, un sujeto fue detenido por la Carabineros tras iniciar un incendio en una de las estructuras como forma de protesta.
El municipio confirmó que estas labores de limpieza continuarán durante la semana para evitar que las ocupaciones irregulares.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados