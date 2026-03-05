Equipos de la Municipalidad de Santiago y la Delegación Presidencial Metropolitana, apoyados por maquinaria pesada y Carabineros, iniciaron el retiro de rucos instalados en el Río Mapocho.

A medida que la maquinaria avanzaba para remover las estructuras de madera, los habitantes, muchos de los cuales han vivido en el lugar por meses, intentaron salvar sus posesiones. En medio del operativo, un sujeto fue detenido por la Carabineros tras iniciar un incendio en una de las estructuras como forma de protesta.

El municipio confirmó que estas labores de limpieza continuarán durante la semana para evitar que las ocupaciones irregulares.

