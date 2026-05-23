Estados Unidos exigió aislamiento de la selección de RD del Congo por epidemia de ébola

Andrew Giuliani, jefe del grupo de trabajo de la Casa Blanca para el Mundial de 2026, aseguró que la selección de la República Democrática del Congo deberá aislarse 21 días para poder entrar a Estados Unidos y jugar la Copa del Mundo, a modo de medida precautoria por el brote de ébola que vive el país africano.

"Hemos sido muy claros con el Congo (RD) en que deben mantener la integridad de su burbuja durante 21 días antes de poder venir a Houston el 11 de junio", dijo Giuliani en una entrevista con la cadena ESPN.

"También hemos dejado muy claro al Gobierno de (RD) Congo que deben mantener esa burbuja o arriesgan no poder viajar a Estados Unidos. No podemos ser más claros", añadió.

La selección congoleña decidió suspender sus entrenamientos en la capital Kinsasa para aislarse y realizar su concentración en Bélgica, donde disputará el 3 de junio en Lieja el primero de los dos amistosos previos al Mundial, contra Dinamarca.

A continuación, el 9 de junio, RD del Congo enfrentará su duelo de exhibición contra Chile en Cádiz. Pese a las complicaciones por el ébola, la escuadra africana ya ratificó el duelo con La Roja.

Sobre el choque con el seleccionado chileno, las autoridades sanitarias españolas informaron que están estudiando las posibles medidas a implementar para garantizar la máxima seguridad en dicho amistoso.

Según el Gobierno congoleño, los fallecidos "probables" a causa del ébola ascienden a 204, mientras la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima los casos en 750, pero se teme que el alcance de la epidemia sea "mucho mayor".