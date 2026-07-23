Luto en el fútbol: Falleció Bruno Betancor, exjugador de Everton

Este jueves, el club uruguayo Deportivo Italiano dio a conocer el fallecimiento de Bruno Betancor, futbolista de 22 años, a causa de un paro cardiorrespiratorio. El jugador también tuvo un paso por nuestro fútbol defendiendo a Everton.

El jugador charrúa era apodado "Bola" y defendió la camiseta del conjunto ruletero durante la temporada 2024. Llegó a préstamo desde Peñarol y anotó un gol ante Coquimbo Unido.

Tras conocerse esta noticia, Everton lamentó el sensible fallecimiento: "Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, seres queridos, amigos y excompañeros", escribieron en sus redes sociales.

Además, clubes como Peñarol, Defensor Sporting, Cerro y Rentistas —equipos donde Bruno Betancor también defendió la camiseta— publicaron mensajes de condolencias en sus redes sociales.