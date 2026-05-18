Modric jugará su quinto Mundial: Croacia anunció su nómina

Croacia anunció este lunes la lista de 26 convocados para el Mundial 2026, con Luka Modric como el nombre más destacado, pues disputará su quinta Copa del Mundo.

A sus 40 años, el mediocampista de AC Milan será el encargado de liderar a su selección en una nueva edición de la cita planetaria, en la que logró un subcampeonato en 2018 y un tercer lugar en 2022.

La selección croata disputará dos amistosos a modo de preparación, midiéndose ante Bélgica el 2 de junio y Eslovenia el día 7.

En el Mundial, Croacia formará parte del Grupo G y se enfrentará a Inglaterra en Dallas el 17 de junio, a Panamá en Toronto el 23 y a Ghana en Filadelfia el 27.

Lista completa de Croacia para el Mundial:

Arqueros:

Dominik Livakovic (Dínamo de Zagreb-CRO)

Dominik Kotarski (FC Copenhague-DIN)

Ivor Pandur (Hull City-ING)

Defensas:

Josko Gvardiol (Manchester City-ING)

Duje Caleta-Car (Real Sociedad-ESP)

Josip Sutalo (Ajax-NED)

Josip Stanisic (Bayern Múnich-ALE)

Marin Pongracic (Fiorentina-ITA)

Martin Erlic (Midtjylland-DIN)

Luka Vuskovic (Hamburgo-ALE)

Mediocampistas:

Luka Modric (AC Milán-ITA)

Mateo Kovacic (Manchester City-ING)

Mario Pasalic (Atalanta-ITA)

Nikola Vlasic (Torino-ITA)

Luka Sucic (Real Sociedad-ESP)

Martin Baturina (Como 1907-ITA)

Kristijan Jakic (Augsburgo-ALE)

Petar Sucic (Inter de Milán-ITA)

Nikola Moro (Bologna-ITA)

Toni Fruk (Rijeka-CRO)

Delanteros: