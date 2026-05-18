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Tópicos: Deportes | Fútbol | Internacional

Modric jugará su quinto Mundial: Croacia anunció su nómina

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Zlatko Dalic reveló la nómina definitiva de cara a la cita planetaria

Modric jugará su quinto Mundial: Croacia anunció su nómina
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Croacia anunció este lunes la lista de 26 convocados para el Mundial 2026, con Luka Modric como el nombre más destacado, pues disputará su quinta Copa del Mundo.

A sus 40 años, el mediocampista de AC Milan será el encargado de liderar a su selección en una nueva edición de la cita planetaria, en la que logró un subcampeonato en 2018 y un tercer lugar en 2022.

La selección croata disputará dos amistosos a modo de preparación, midiéndose ante Bélgica el 2 de junio y Eslovenia el día 7.

En el Mundial, Croacia formará parte del Grupo G y se enfrentará a Inglaterra en Dallas el 17 de junio, a Panamá en Toronto el 23 y a Ghana en Filadelfia el 27.

Lista completa de Croacia para el Mundial:

Arqueros:

  • Dominik Livakovic (Dínamo de Zagreb-CRO)
  • Dominik Kotarski (FC Copenhague-DIN)
  • Ivor Pandur (Hull City-ING)

Defensas:

  • Josko Gvardiol (Manchester City-ING)
  • Duje Caleta-Car (Real Sociedad-ESP)
  • Josip Sutalo (Ajax-NED)
  • Josip Stanisic (Bayern Múnich-ALE)
  • Marin Pongracic (Fiorentina-ITA)
  • Martin Erlic (Midtjylland-DIN)
  • Luka Vuskovic (Hamburgo-ALE)

Mediocampistas:

  • Luka Modric (AC Milán-ITA)
  • Mateo Kovacic (Manchester City-ING)
  • Mario Pasalic (Atalanta-ITA)
  • Nikola Vlasic (Torino-ITA)
  • Luka Sucic (Real Sociedad-ESP)
  • Martin Baturina (Como 1907-ITA)
  • Kristijan Jakic (Augsburgo-ALE)
  • Petar Sucic (Inter de Milán-ITA)
  • Nikola Moro (Bologna-ITA)
  • Toni Fruk (Rijeka-CRO)

Delanteros:

  • Ivan Perisic (PSV-NED)
  • Andrej Kramaric (Hoffenheim-ALE)
  • Ante Budimir (Osasuna-ESP)
  • Marco Pasalic (Orlando City-USA)
  • Petar Musa (Dallas FC-USA)
  • Igor Matanovic (SC Friburgo-ALE)

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