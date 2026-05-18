Modric jugará su quinto Mundial: Croacia anunció su nómina
Zlatko Dalic reveló la nómina definitiva de cara a la cita planetaria
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Croacia anunció este lunes la lista de 26 convocados para el Mundial 2026, con Luka Modric como el nombre más destacado, pues disputará su quinta Copa del Mundo.
A sus 40 años, el mediocampista de AC Milan será el encargado de liderar a su selección en una nueva edición de la cita planetaria, en la que logró un subcampeonato en 2018 y un tercer lugar en 2022.
La selección croata disputará dos amistosos a modo de preparación, midiéndose ante Bélgica el 2 de junio y Eslovenia el día 7.
En el Mundial, Croacia formará parte del Grupo G y se enfrentará a Inglaterra en Dallas el 17 de junio, a Panamá en Toronto el 23 y a Ghana en Filadelfia el 27.
Lista completa de Croacia para el Mundial:
Arqueros:
Defensas:
Mediocampistas:
Delanteros: