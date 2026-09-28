Pochettino apostará por las rotaciones en Estados Unidos para el amistoso contra La Roja

Estados Unidos recibirá a La Roja este martes en el segundo amistoso de la fecha FIFA y el técnico argentino Mauricio Pochettino apostará por la rotaciones en el equipo titular.

Los estadounidenses vienen de ganar por 4-1 a Perú en un partido en donde debutaron 11 jugadores con la selección, y Pochettino pretender repetir la idea, otorgando la titularidad a los nuevos rostros del equipo.

Pochettino, antes de la fecha FIFA, había indicado que ese era su plan para los amistosos y por ese motivo citó a 12 jugadores por primera vez a la selección.

Ante Perú, una de las novedades fue Cavan Sullivan, de 16 años, quien fue titular; sin embargo, se espera que esta vez, ante La Roja, sea el turno de Justin Ellis, de 19, para saltar a la cancha desde el primer minuto.

Además, son ocho los jugadores del plantel que son menores de 20 años y tienen posibilidades de enfrentar al equipo de Nicolás Córdova.

La probable oncena de Estados Unidos será con Matt Freese; Alex Freeman, George Campbell, Auston Trusty, Peyton Miller; Yunus Musah, Sebastian Berhalter, Tyler Adams, Malik Tillman, Gio Reyna y Justin Ellis.

El amistoso entre Estados Unidos y Chile está pactado para las 21:00 horas (00:00 GMT) en el Energizer Park de St. Louis, en Misuri, y lo podrás seguir en nuestras plataformas.