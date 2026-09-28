Nicolás Córdova: El sello en la selección es que compiten y son agresivos

Nicolás Córdova, técnico de La Roja, anticipó el amistoso ante Estados Unidos en la gira norteamericana y habló sobre el estilo de juego que tiene la selección chilena, señalando que el principal sello es "competir y ser agresivos".

"Creo que el sello más valioso que tienen es que compiten y son agresivos. Lo dijo Bielsa cuando jugamos contra ellos, lo dijo el técnico de RD del Congo, el de Cabo Verde y hace unos días el de Canadá. A pesar de que quedamos con nueve, no paramos de competir", comentó Córdova.

"No es algo que lo digo yo, lo dicen los entrenadores. Me encontré con Pochettino y me dijo que le encantaba jugar con equipos sudamericanos, porque sabe que será de mucha agresividad y a ellos les hará bien", agregó.

"Entonces, es una rama de donde agarrarnos, sobre todo por la edad. Juegue quien juegue, mañana vamos a jugar con cuatro jugadores de defensa de la liga local; en eso estamos, y hay que atraverse", aseveró.

Además, puntualizó que todos los técnicos tienen que adaptarse a la "materia prima" disponible.

"Hay que adaptarse a la materia prima que uno tiene y el contexto en el que estamos, estamos en una fase de renovación, si pretendemos que Chile jugaba como hace 10 años atrás, entonces nadie entiende de fútbol, porque hoy no tenemos esos jugadores, y tampoco están jugando en los clubes donde jugaban en ese momento. Estamos empujando a los jugadores a eso, hay que atreverse a jugar con jóvenes, hay que atreverse a un cambio sustancial", explicó.

"Nuestra visión es darle minutos a los que van a estar en la próximas Clasificatorias"

Córdova también recalcó que conoce su rol en la selección, señalando que su objetivo es probar jugadores nuevos de cara al proceso rumbo al Mundial 2030.

"Nuestra visión es tratar de darle la mayor cantidad de minutos a los jugadores que van a estar en la próximas clasificatorias, sea quien sea el entrenador. Tengo claro para qué estamos, incluso a costo de no ganar los partidos", aseguró.

Además, comparó su proceso con lo que están viviendo Diego Forlán en Uruguay y Jürgen Klopp en Alemania, con irregulares resultados en sus primeros partidos.

"Y esto está pasando en todos lados. Forlán lo reventaron y después ganó. Klopp perdió con Grecia en su debut en Alemania y dijo que la responsabilidad era suya y que iba a hacer cambios en el plantel", sostuvo.

"Al final, el propósito es que Chile juegue el Mundial el 2030, es lo que todos queremos", precisó.

Por último, afirmó que durante la mañana de este martes definirá la formación titular que enfrentará a Estados Unidos.

"Estamos viendo quienes son los que podrían participar por Gabriel (Suazo) y Lucas (Cepeda), que no van a ser del partido. Pero hay variantes, jugadores que están apareciendo, el otro día entró bien Diego (Ulloa), está Marcelo (Morales), así que uno de los dos tendrá la posibilidad de empezar jugando", comentó.

"Estamos esperando que terminen el entrenamiento de hoy para ver quien está en mejores condiciones, pero mañana vamos a definir por la mañana, pero alternativas hay", sentenció.

El amistoso entre Estados Unidos y Chile arrancará este martes a las 21:00 horas (00:00 GMT) y lo podrás seguir en nuestras plataformas.