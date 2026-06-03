RD Congo igualó con Dinamarca en amistoso ante miles de espectadores

La República Democrática del Congo empató 0-0 ante Dinamarca en el Estadio "Maurice Dufrasne" de Bélgica, en un partido amistoso ante miles de espectadores que se disputó previo al duelo programado ante La Roja, que está en búsqueda de una nueva sede.



El partido fue parejo y con ocasiones para ambos equipos.

Sirvió como preparación para la selección africana, que integrará el Grupo K del Mundial 2026 junto a Portugal, Colombia y Uzbekistán.

Este fue su primer amistoso de cara a la cita planetaria. El segundo será ante Chile, programado para el martes 9 de junio, aunque todavía no tiene sede confirmada debido a las restricciones que impuso Cádiz por el brote de ébola.

A pesar de la preocupación que rodea a la selección africana, el amistoso ante Dinamarca registró una asistencia de alrededor de 27.000 espectadores en el estadio.