Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Cubierto y bruma
Santiago13.0°
Humedad58%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Internacional

RD Congo igualó con Dinamarca en amistoso ante miles de espectadores

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El encuentro se disputó en el Estadio "Maurice Dufrasne" de Bélgica.

RD Congo igualó con Dinamarca en amistoso ante miles de espectadores
 EFE
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La República Democrática del Congo empató 0-0 ante Dinamarca en el Estadio "Maurice Dufrasne" de Bélgica, en un partido amistoso ante miles de espectadores que se disputó previo al duelo programado ante La Roja, que está en búsqueda de una nueva sede.

El partido fue parejo y con ocasiones para ambos equipos.

Sirvió como preparación para la selección africana, que integrará el Grupo K del Mundial 2026 junto a Portugal, Colombia y Uzbekistán. 

Este fue su primer amistoso de cara a la cita planetaria. El segundo será ante Chile, programado para el martes 9 de junio, aunque todavía no tiene sede confirmada debido a las restricciones que impuso Cádiz por el brote de ébola.

A pesar de la preocupación que rodea a la selección africana, el amistoso ante Dinamarca registró una asistencia de alrededor de 27.000 espectadores en el estadio.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada