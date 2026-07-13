Slaven Bilic volvió a la selección de Croacia con la idea de retener a Luka Modric

Slaven Bilic fue nombrado como nuevo seleccionador de Croacia en reemplazo de Zlatko Dalic y tendrá como primera tarea conversar con Luka Modric sobre su continuidad en el equipo nacional.

El entrenador de 57 años inició así su segundo ciclo al frente del combinado croata, después de dirigirlo entre 2006 y 2012. "Me gustaría que Luka continuara, pero la decisión será exclusivamente suya", explicó Bilic, quien calificó al mediocampista como "mucho más que el mejor jugador" para la selección.

Zlatko Dalic decidió no continuar después de la eliminación ante Portugal en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El técnico cerró una etapa iniciada en 2017, en la que llevó a Croacia al subcampeonato de Rusia 2018 y al tercer puesto de Catar 2022.

Bilic también cuestionó el arbitraje de la caída por 2-1 frente a Portugal, resuelta con un gol en el minuto 94 y marcada por un tanto croata anulado posteriormente. "Sufrimos un robo", afirmó el nuevo seleccionador al analizar el último partido del equipo en el torneo.

Como futbolista, Bilic disputó 44 encuentros internacionales y formó parte del plantel que terminó tercero en Francia 1998. Su trayectoria como entrenador incluye pasos por Lokomotiv Moscú, Besiktas, West Ham United, West Bromwich Albion, Al-Ittihad y Al-Fateh.