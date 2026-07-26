[VIDEO] El veterano Kazuyoshi Miura volvió al gol a sus 59 años en Japón

El legendario futbolista japonés Kazuyoshi Miura anotó un gol a sus 59 años en la goleada 7-0 de Fukushima United sobre Furukawa FC en la Copa del Emperador este fin de semana.

El exseleccionado nipón llegó desde atrás para empujar el balón dentro del área en el minuto 5-2, para el 5-0 transitorio.

Miura, que debutó en 1986 con Santos de Brasil, ostenta el récord mundial del jugador activo con más edad a nivel profesional, aumentando de paso el título que ya ostentaba como el futbolista más longevo en anotar.

"Kazu" infló redes luego de cuatro años: Su última diana fue el 12 de noviembre de 2022, cuando militaba en Suzuka y enfrentó a FC Osaka por la Cuarta División.

Con este nuevo gol la marca de Miura quedó 59 años y 149 días, aunque aún tiene tiempo para seguir estirando el registro pues tiene contrato con Fukushima United hasta junio de 2027.