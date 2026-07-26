Schalper: Discutir reconstrucción por temporal en megarreforma entorpecería su implementación

El diputado de Renovación Nacional Diego Schalper planteó que la reconstrucción para las regiones de Atacama y Coquimbo luego del temporal se discuta "en el marco de la Ley de Presupuesto" para el próximo año y no en la megarreforma -que está a un paso de ser despachada-, contrariamente a lo que piden parlamentarios de la zona.

A inicios de agosto, el Senado votará el informe de la comisión mixta que zanja el mecanismo de compensación que se implementará para las municipalidades, luego de aprobarse el fin de las contribuciones estipulado en el proyecto.

Sin embargo, un flanco legislativo se abrió para el Ejecutivo después de que parlamentarios de la Región de Coquimbo pidieran e incluso condicionaran su voto a incluir a la zona en los puntos de la megarreforma que tratan el fondo de reconstrucción, que actualmente solo comprende a Valparaíso y el Biobío por los incendios forestales.

El Gobierno ya le dio un portazo a esa iniciativa para no demorar el despacho de su proyecto estrella a ley y, en ese contexto, Schalper propuso que la reconstrucción de Coquimbo se discuta en la Ley de Presupuestos 2027.

"Lo que ocurrió en la región de Coquimbo es simplemente devastador, pero sucede que, a estas alturas del partido, abrir discusión sobre ese punto -y lo saben muy bien los senadores y los diputados- significaría demorar la implementación de esta reforma de manera bastante considerable", dijo el diputado RN.

"Lo que les pido a esos senadores (de la zona) es que lleguen a acuerdo con el Gobierno para que, en el marco de la Ley de Presupuesto, haya efectivamente un tratamiento específico respecto de Coquimbo, que nosotros desde la Comisión de Hacienda vamos a estar totalmente dispuestos a aprobar", emplazó.

"Me parece que generar una apertura de lo que serían los primeros artículos en materia del fondo de reconstrucción podría generar un entorpecimiento que estoy seguro esos senadores no quieren", expresó Schalper.

Vodanovic: El Ejecutivo tiene que buscar una tercera vía sobre las compensaciones

Desde la oposición, la senadora y timonel PS, Paulina Vodanovic, volvió a arremeter contra el mecanismo de compensación a las municipalidades propuesto por el Gobierno, a través de impuestos generales como el IVA.

"Hemos hecho todos los aportes que hemos podido en la discusión parlamentaria. También pedimos que no se acoja esta fórmula de compensación por un motivo muy simple: serán todos los chilenos y chilenas, las personas con sus pagos de impuestos, los que van a terminar financiando los ingresos de Vitacura o de Las Condes", acusó.

"Eso nos parece regresivo, injusto y que no es la solución. El Ejecutivo tiene que buscar una tercera vía y para eso siempre vamos a estar en posición de colaborar y llevar ideas y propuestas tal como lo hemos hecho hasta ahora", expresó.