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[VIDEO] Sorteo de capitanes en un partido europeo fue con Huevos de Pascua
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
La tradición consiste en chocar huevos duros para ver cuál es más resistente.
La tradición consiste en chocar huevos duros para ver cuál es más resistente.
Una curiosa situación se dio en un partido de fútbol en Lituania durante las vísperas de la Pascua, ya que ambos capitanes realizaron un juego con huevos duros pintados, donde el ganador es quien consiga quebrar la cáscara del oponente sin dañar la propia.