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Tópicos: Deportes | Fútbol | Internacional

[VIDEO] Sorteo de capitanes en un partido europeo fue con Huevos de Pascua

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La tradición consiste en chocar huevos duros para ver cuál es más resistente.

[VIDEO] Sorteo de capitanes en un partido europeo fue con Huevos de Pascua
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Una curiosa situación se dio en un partido de fútbol en Lituania durante las vísperas de la Pascua, ya que ambos capitanes realizaron un juego con huevos duros pintados, donde el ganador es quien consiga quebrar la cáscara del oponente sin dañar la propia.

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