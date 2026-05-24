Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado y bruma
Santiago7.5°
Humedad77%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Internacional

Villarreal aplastó a Atlético de Madrid en la despedida de Griezmann

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El conjunto canario cerró su temporada de la mejor manera.

Villarreal aplastó a Atlético de Madrid en la despedida de Griezmann
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Antoine Griezmann se despidió de manera triste de Atlético de Madrid ya que Villarreal goleó 5-1 al conjunto colchonero en La Cerámica por la última jornada de La Liga. El francés fue titular y poco pudo hacer para evitar la bochornosa derrota de los dirigidos por Diego Simeone.

El "Principito" había sido homenajeado en el último encuentro de local durante la jornada anterior, que terminó con los de la capital imponiéndose 1-0 a Girona.

El "Submarino Amarillo" no tuvo piedad y mediante los goles de Daniel Parejo (P) (29'), Ayoze Pérez (33', 53'), Georges Mikautadze (39') y Pape Gueye (44'), cerró una jornada dominante frente al cuadro rojiblanco, que descontó gracias al tanto de Marc Pubill (42').

Villarreal y Atlético de Madrid clasificaron a Champions League para la siguiente temporada.

En cuanto a Griezmann, se despidió del club como el cuarto jugador con más partidos habiendo disputado 501 encuentros, en los que anotó 202 goles, dio 101 asistencias y conquistó tres títulos, destacando la Europa League de 2018.

El francés ya fue presentado como nuevo refuerzo de Orlando City de Estados Unidos, elenco del el que será parte a partir del 1 de julio de este año

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada