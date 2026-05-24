Villarreal aplastó a Atlético de Madrid en la despedida de Griezmann

Antoine Griezmann se despidió de manera triste de Atlético de Madrid ya que Villarreal goleó 5-1 al conjunto colchonero en La Cerámica por la última jornada de La Liga. El francés fue titular y poco pudo hacer para evitar la bochornosa derrota de los dirigidos por Diego Simeone.

El "Principito" había sido homenajeado en el último encuentro de local durante la jornada anterior, que terminó con los de la capital imponiéndose 1-0 a Girona.

El "Submarino Amarillo" no tuvo piedad y mediante los goles de Daniel Parejo (P) (29'), Ayoze Pérez (33', 53'), Georges Mikautadze (39') y Pape Gueye (44'), cerró una jornada dominante frente al cuadro rojiblanco, que descontó gracias al tanto de Marc Pubill (42').

Villarreal y Atlético de Madrid clasificaron a Champions League para la siguiente temporada.

En cuanto a Griezmann, se despidió del club como el cuarto jugador con más partidos habiendo disputado 501 encuentros, en los que anotó 202 goles, dio 101 asistencias y conquistó tres títulos, destacando la Europa League de 2018.

El francés ya fue presentado como nuevo refuerzo de Orlando City de Estados Unidos, elenco del el que será parte a partir del 1 de julio de este año