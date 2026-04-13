Corpóreo de La Serena fue denunciado por el árbitro del duelo ante Everton

El triunfo por 1-0 de Deportes La Serena sobre Everton en el Estadio La Portada dejó una anécdota curiosa luego de que el árbitro del encuentro consignó en su informe oficial una inesperada denuncia en contra del corpóreo del cuadro local.

De acuerdo al documento emanado a través del sistema COMET, Matías Assadi detalló en el ítem de "Otras observaciones" la irregularidad protagonizada por el caballero del elenco "papayero" durante los actos protocolares previos al inicio del cotejo válido por la novena fecha de la Primera División.

"Corpóreo del club local participa de la fotografía oficial de D. La Serena, pero su presencia en dicha acción no estaba solicitada ni autorizada por ligas profesionales", reza el escrito entregado por la autoridad del compromiso disputado en la Región de Coquimbo.

Además, el informe arbitral dio cuenta de otras dos faltas al reglamento por parte de los dueños de casa. En primer lugar, se apuntó que el jugador Nicolás Stefanelli "viste medias blancas debajo de las medias granates designadas, incumpliendo el artículo 32 de las bases".

Por último, el documento advirtió una tercera infracción ocurrida tras el pitazo final. "Cuando los clubes y el equipo arbitral se retiran del terreno de juego, ingresa a la pista de rekortán una persona de civil junto a una menor de edad, lo que no estaba autorizado, incumpliendo el artículo 56 de las bases", concluyó el reporte, añadiendo que toda esta información fue facilitada por personal de Ligas Profesionales al cuerpo arbitral.