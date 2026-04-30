En la previa del compromiso por la cuarta fecha en la Copa de la Liga, Felipe Gutiérrez atendió a los medios en su rol como técnico de Deportes La Serena y anticipó el cruce en La Portada ante Universidad de Chile de este sábado.

"Desde principio de año no nos caracterizamos por hablar sobre el tema de los árbitros.(…) Y ojalá, como es un ideal, que el árbitro pase desapercibido. Cuando pasan desapercibidos es porque hacen un muy buen arbitraje. (…) Eso queda para juicio de la prensa o de la gente".

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