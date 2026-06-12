Audax y La Serena firmaron un empate que estancó a ambos en la Liga de Primera

Pese a que el foco está en el Mundial 2026, la Liga de Primera dio inicio a su fecha 15 con un empate 1-1 que amargó tanto a Audax Italiano como a Deportes La Serena en el Estadio Bicentenario de La Florida.

Si bien ambos equipos buscaron con ahínco la portería rival, escasos remates fueron los que tuvieron dirección entre los tres palos, reservándose las anotaciones para el complemento.

Al minuto 73, Gonzalo Escalante apareció con un golpe de cabeza en el primer palo para abrir la cuenta a favor de los "papayeros".

Sin embargo, Diego Coelho utilizó el mismo expediente aéreo para decretar la igualdad a los 82'.

De esta manera, La Serena se mantuvo en el puesto 12 con 18 puntos, seguida justamente por Audax con 16 unidades. Cobresal los sigue de cerca con 13 puntos, mientras los colistas Deportes Concepción y Unión La Calera (ambos con 11) quedaron con la opción de recortar distancia.

Pos. Club PJ Pts. Dif. Zona 1 Colo Colo 14 33 +14 Libertadores 2 Universidad Católica 14 23 +11 Libertadores 3 Coquimbo 14 23 +4 Duelo Chile 4 4 Everton 14 22 +6 Sudamericana 5 Huachipato 14 22 +1 Sudamericana 6 Deportes Limache 14 21 +8 Sudamericana 7 Ñublense 14 21 -1 - 8 Palestino 14 21 +1 - 9 Universidad de Chile 13 20 +5 - 10 O'Higgins 13 19 -2 - 11 U. de Concepción 14 19 -9 - 12 D. La Serena 15 18 -4 - 13 Audax Italiano 15 16 -3 - 14 Cobresal 14 13 -7 - 15 Deportes Concepción 14 11 -10 Descenso 16 Unión La Calera 14 11 -14 Descenso

PJ: partidos jugados | Pts: puntos | Dif: diferencia de gol.