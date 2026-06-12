Audax y La Serena firmaron un empate que estancó a ambos en la Liga de Primera
"Itálicos" y "papayeros" están complicados en la zona baja de la tabla.
"Itálicos" y "papayeros" están complicados en la zona baja de la tabla.
Pese a que el foco está en el Mundial 2026, la Liga de Primera dio inicio a su fecha 15 con un empate 1-1 que amargó tanto a Audax Italiano como a Deportes La Serena en el Estadio Bicentenario de La Florida.
Si bien ambos equipos buscaron con ahínco la portería rival, escasos remates fueron los que tuvieron dirección entre los tres palos, reservándose las anotaciones para el complemento.
Al minuto 73, Gonzalo Escalante apareció con un golpe de cabeza en el primer palo para abrir la cuenta a favor de los "papayeros".
Sin embargo, Diego Coelho utilizó el mismo expediente aéreo para decretar la igualdad a los 82'.
De esta manera, La Serena se mantuvo en el puesto 12 con 18 puntos, seguida justamente por Audax con 16 unidades. Cobresal los sigue de cerca con 13 puntos, mientras los colistas Deportes Concepción y Unión La Calera (ambos con 11) quedaron con la opción de recortar distancia.
|Pos.
|Club
|PJ
|Pts.
|Dif.
|Zona
|1
|Colo Colo
|14
|33
|+14
|Libertadores
|2
|Universidad Católica
|14
|23
|+11
|Libertadores
|3
|Coquimbo
|14
|23
|+4
|Duelo Chile 4
|4
|Everton
|14
|22
|+6
|Sudamericana
|5
|Huachipato
|14
|22
|+1
|Sudamericana
|6
|Deportes Limache
|14
|21
|+8
|Sudamericana
|7
|Ñublense
|14
|21
|-1
|-
|8
|Palestino
|14
|21
|+1
|-
|9
|Universidad de Chile
|13
|20
|+5
|-
|10
|O'Higgins
|13
|19
|-2
|-
|11
|U. de Concepción
|14
|19
|-9
|-
|12
|D. La Serena
|15
|18
|-4
|-
|13
|Audax Italiano
|15
|16
|-3
|-
|14
|Cobresal
|14
|13
|-7
|-
|15
|Deportes Concepción
|14
|11
|-10
|Descenso
|16
|Unión La Calera
|14
|11
|-14
|Descenso