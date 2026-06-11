Audax Italiano y La Serena darán inicio a la última fecha de la primera rueda de la Liga

Audax Italiano y Deportes La Serena abren este viernes, desde las 20:00 horas (00:00 GMT), la última fecha de la primera rueda de la Liga de Primera en el Estadio Bicentenario de La Florida. Ambos equipos buscarán escalar en la tabla de posiciones.

Los "Tanos" vienen de sufrir una dolorosa eliminación agónica en la Copa de la Liga frente a Universidad de Chile y actualmente se encuentra en el lugar 13 de la tabla con 15 puntos.

Por su parte los "Papayeros" que ya se encontraban eliminados del torneo cayó 2-0 ante Unión La Calera. En el torneo nacional se encuentra en la posición 12 con 17 puntos y en caso de ganar puede acercarse a posiciones de clasificación a copas internacionales.

Este duelo será arbitrado por Miguel Araos, asistido por Mario Lagos e Ignacio Cerda; el cuarto juez será Francisco Gilabert y el VAR estará a cargo de Piero Maza y Leslie Vásquez.

Todos los detalles de este encuentro los podrás seguir a través de Cooperativa.cl