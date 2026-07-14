Felipe Gutiérrez: "Si vemos no da para más, voy a ser el primero en dar un paso al costado"

Deportes La Serena consumó una dolorosa despedida de la Copa Chile este domingo tras caer por la cuenta mínima ante Cobreloa, resultado que caló hondo en Felipe Gutiérrez, quien tras el cotejo repasó su complejo presente como director técnico.

"Entiendo que, como hinchas, este tipo de situaciones las transforman en fracasos. Tendremos que buscar herramientas, darle duro y levantar cabeza. Les pedí a mis jugadores que mantengan la cabeza arriba", precisó el otrora volante de Universidad Católica.

Respecto a su responsabilidad, Gutiérrez blindó a sus pupilos: "Las críticas y los cuestionamientos me los llevaré yo. Me hago responsable del 100 por ciento de todo lo que pueda pasar en la cancha. No podemos terminar el año peleando el descenso, porque eso sí sería un tremendo fracaso".

"Entiendo cómo funciona el fútbol y el cuestionamiento a los técnicos. Si en algún momento vemos que esto lamentablemente no da para más, yo voy a ser el primero en levantar la mano y dar un paso al costado", cerró Gutiérrez.

Deportes La Serena cerró su participación en Copa Chile con 7 unidades, ubicándose por debajo de Antofagasta (16) y Cobreloa (8). Esta eliminación se sumó al cometido que los dejó últimos en Copa de la Liga y duodécimos en Liga de Primera.