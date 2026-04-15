Tribunal de Disciplina citó a La Serena por denuncia contra su corpóreo

La denuncia del árbitro Matías Assadi en contra del corpóreo de Deportes La Serena trajo consecuencias dado que el tribunal de disciplina de la ANFP determinó citar al cuadro granate a una audiencia.

La cita será el próximo martes 21 de abril de manera telemática y en dicha instancia, el conjunto papayero deberá explicar la presencia del corpóreo en la fotografía oficial del equipo sin previa autorización.

"Corpóreo del club local participa de la fotografía oficial de D. La Serena, pero su presencia en dicha acción no estaba solicitada ni autorizada por ligas profesionales", explicó el árbitro en el escrito entregado por la autoridad del compromiso disputado en la Región de Coquimbo ante Everton.