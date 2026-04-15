Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago20.9°
Humedad43%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | La Serena

Tribunal de Disciplina citó a La Serena por denuncia contra su corpóreo

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El elenco granate deberá presentarse el próximo martes para defenderse de la denuncia.

Tribunal de Disciplina citó a La Serena por denuncia contra su corpóreo
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La denuncia del árbitro Matías Assadi en contra del corpóreo de Deportes La Serena trajo consecuencias dado que el tribunal de disciplina de la ANFP determinó citar al cuadro granate a una audiencia.

La cita será el próximo martes 21 de abril de manera telemática y en dicha instancia, el conjunto papayero deberá explicar la presencia del corpóreo en la fotografía oficial del equipo sin previa autorización.

"Corpóreo del club local participa de la fotografía oficial de D. La Serena, pero su presencia en dicha acción no estaba solicitada ni autorizada por ligas profesionales", explicó el árbitro en el escrito entregado por la autoridad del compromiso disputado en la Región de Coquimbo ante Everton.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada