Con presencia de la Roja Femenina: Kast promulgó la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas
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Con presencia de la Roja Femenina, el Presidente de la República, José Antonio Kast, firmó en el Estadio Nacional la promulgación de la nueva Ley de Sociedades Anónimas Deportivas.
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