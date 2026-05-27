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Con presencia de la Roja Femenina: Kast promulgó la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas

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Con presencia de la Roja Femenina, el Presidente de la República, José Antonio Kast, firmó en el Estadio Nacional la promulgación de la nueva Ley de Sociedades Anónimas Deportivas.

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