Cortés atajó dos penales en la eliminación de Argentinos ante Belgrano en semifinales
El chileno lo intentó, pero fue insuficiente para evitar la amarga derrota del "Bicho".
El chileno lo intentó, pero fue insuficiente para evitar la amarga derrota del "Bicho".
El arquero chileno Brayan Cortés respondió con dos penales atajados, pero fue insuficiente y su equipo Argentinos Juniors quedó eliminado en las semifinales del Torneo de Apertura en Argentina, tras un amargo empate 1-1 con Belgrano de Córdoba y perder por 3-4 en la tanda desde los 12 pasos.
El "Bicho", local en el estadio "Diego Maradona", contó también con Iván Morales titular y logró tomar ventaja tempranera, con gol de Facundo Jainikoski (7').
Pese a que estuvo parejo el encuentro, fue Argentinos quien dominó en la mayoría y controló, teniendo en sus manos varias oportunidades para rematar al cuadro cordobés y sellar con tranquilidad el pasaje a la final.
Sin embargo, apareció Nicolás Fernández en Belgrano, para la amargura de Argentinos, y firmó el empate 1-1 (90+5'), forzando el partido al alargue.
Tras 30 minutos intensos, el resultado se mantuvo y todo se decidió en la tanda de penales.
Cortés comenzó por todo lo alto, atajando los disparos de Lucas Zelarayán y Franco Vásquez, pero sus compañeros no respondieron y Belgrano terminó quedándose con el pasaje a la final, en donde enfrentará a River Plate.