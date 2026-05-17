Cortés atajó dos penales en la eliminación de Argentinos ante Belgrano en semifinales

El arquero chileno Brayan Cortés respondió con dos penales atajados, pero fue insuficiente y su equipo Argentinos Juniors quedó eliminado en las semifinales del Torneo de Apertura en Argentina, tras un amargo empate 1-1 con Belgrano de Córdoba y perder por 3-4 en la tanda desde los 12 pasos.

El "Bicho", local en el estadio "Diego Maradona", contó también con Iván Morales titular y logró tomar ventaja tempranera, con gol de Facundo Jainikoski (7').

Pese a que estuvo parejo el encuentro, fue Argentinos quien dominó en la mayoría y controló, teniendo en sus manos varias oportunidades para rematar al cuadro cordobés y sellar con tranquilidad el pasaje a la final.

Sin embargo, apareció Nicolás Fernández en Belgrano, para la amargura de Argentinos, y firmó el empate 1-1 (90+5'), forzando el partido al alargue.

Tras 30 minutos intensos, el resultado se mantuvo y todo se decidió en la tanda de penales.

Cortés comenzó por todo lo alto, atajando los disparos de Lucas Zelarayán y Franco Vásquez, pero sus compañeros no respondieron y Belgrano terminó quedándose con el pasaje a la final, en donde enfrentará a River Plate.