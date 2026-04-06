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Cortés y Morales fueron titulares en el lluvioso triunfo de Argentinos Juniors ante Banfield

Publicado: | Fuente: ESPN / YouTube
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Argentinos Juniors, con el arquero chileno Brayan Cortés en portería y el delantero Iván Morales en cancha hasta el minuto 84', derrotó por 3-2 a Banfield en un partido válido por la fecha 13 del Apertura trasandino y marcado por la intensa lluvia en La Paternal.

Gracias a su segunda victoria al hillo, el "Bicho" llegó a 23 puntos para mantenerse a tres de Independiente Rivadavia, líder del Grupo B.

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