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Argentinos contó con Cortés y Morales en triunfo ante Sarmiento en el Clausura

Publicado: | Fuente: ESPN Fans
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Argentinos Juniors, con Brayan Cortés e Iván Morales como titulares, remontó para vencer por 2-3 a Sarmiento, en la primera fecha del Clausura en Argentina. El arquero jugó todo el partido, mientras que el delantero fue reemplazado después del descanso. Junior Marabel y Renzo Orihuela anotaron para el cuadro de Junín, mientras que Alan Lescano, Sebastián Prieto y Diego Porcel marcaron para el Bicho.

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