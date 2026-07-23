Argentinos Juniors, con Brayan Cortés e Iván Morales como titulares, remontó para vencer por 2-3 a Sarmiento, en la primera fecha del Clausura en Argentina. El arquero jugó todo el partido, mientras que el delantero fue reemplazado después del descanso. Junior Marabel y Renzo Orihuela anotaron para el cuadro de Junín, mientras que Alan Lescano, Sebastián Prieto y Diego Porcel marcaron para el Bicho.

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