Damián Pizarro quedó sin DT: Gustavo Costas fue despedido en Racing

Racing de Damián Pizarro anunció la salida de su entrenador Gustavo Costas tras quedar eliminados en fase de grupos de Copa Sudamericana.

La decisión fue tomada después del empate 2-2 ante Caracas en la quinta fecha, resultado que dejó fuera de competencia a la "Academia" en el Grupo F, esto sumado al pésimo primer semestre que tuvo el conjunto en 2026.

Con Costas al mando, Racing obtuvo la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa 2025.

"El plantel necesita un cambio de aire" señaló Diego Milito, presidente del club, que habló en conferencia de prensa para explicar la marcha del DT.

El plantel de Racing quedó temporalmente a cargo de Luciano Aued, histórico futbolista que fue tetracampeón con Universidad Católica y Sebastián Romero. La dupla debutará ante Independiente Petrolero de Bolivia por el torneo internacional y posteriormente se enfrentará a Defensa y Justicia por los dieciseisavos de final de la Copa Argentina.

En cuanto a Pizarro, no cumplió con las expectativas y la dirigencia del conjunto de Avellaneda buscará terminar de forma anticipada el préstamo que trajo al chileno desde Udinese.