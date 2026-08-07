Vicente Pizarro fue titular en la remontada de Rosario Central sobre Aldosivi
Publicado: | Fuente: ESPN Fans
Rosario Central contó con el volante chileno Vicente Pizarro como y titular, y en cancha hasta el minuto 70, en su triunfo por 2-1 ante Aldosivi que abrió la cuarta fecha del Clausura argentino.
El elenco "canalla" comenzó abajo con un gol de Alan Sosa a los 52', pero un autogol de Nicolás Zalazar (61') y la anotación de Jáminton Campaz (80') sellaron la segunda victoria al hilo de los rosarinos.