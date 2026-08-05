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Boca Juniors se reencontró con los triunfos tras vencer a Estudiantes de La Plata

Publicado: | Fuente: YouTube
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Boca Juniors volvió a festejar después de derrotar 1-0 a Estudiantes de La Plata, próximo rival de la UC en Copa Libertadores, en La Bombonera por la segunda fecha del Clausura en Argentina. Santiago Ascacíbar marcó la única cifra para reencontrar a los "Xeneizes" con un triunfo tras tres partidos, siendo su última victoria el 1-0 ante O'Higgins por la ida de los play-offs en la Copa Sudamericana.

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