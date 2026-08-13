Williams Alarcón está a un paso de dejar Boca Juniors para emprender rumbo a la MLS

El futuro de Williams Alarcón parece estar lejos del fútbol argentino dado que el volante chileno, quien no logró consolidarse en el primer equipo de Boca Juniors, tiene prácticamente sellada su salida del cuadro xeneize para emprender una nueva aventura en la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos.

Según dio a conocer el medio trasandino TyC Sports, Atlanta United tomó la delantera para quedarse con los servicios del mediocampista nacional a través de una oferta que consiste en un préstamo con opción de compra.

"Si bien las condiciones de la operación no fueron dadas a conocer, las charlas estarían bastante avanzadas", sostuvo la citada cadena deportiva sobre las negociaciones.

En esa misma línea, agregaron que "se espera que en las próximas horas se llegue a un acuerdo total y que Alarcón viaje a los Estados Unidos para sumarse a su nuevo equipo".

De concretarse el fichaje, el mediocampista no estará solo en el estado de Georgia, ya que en el cuadro norteamericano compartirá camarín con el defensor nacional Paulo Díaz, quien concretó su arribo a la franquicia estadounidense hace un par de semanas.