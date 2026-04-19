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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Ascenso

Antofagasta superó a Copiapó y se metió en la pelea en el Ascenso

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El cuadro puma se ubicó a dos puntos del líder del Ascenso.

Antofagasta superó a Copiapó y se metió en la pelea en el Ascenso
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Deportes Antofagasta se hizo fuerte como local y en el Estadio "Calvo y Bascuñán" venció por la cuenta mínima a Deportes Copiapó para meterse en la parte de la tabla en la Liga de Ascenso.

El cuadro portuario contó con la aparición del venezolano José Bandez, quien apareció a los 65 minutos para marcar el único gol del partido.

Con este resultado, el elenco "puma" llegó a los 14 puntos y se ubicó cuarto, a solo dos puntos de Deportes Recoleta, líder de la categoría.

El cuadro atacameño, en tanto, se estancó en 9 unidades y es noveno.

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