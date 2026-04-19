Antofagasta superó a Copiapó y se metió en la pelea en el Ascenso

Deportes Antofagasta se hizo fuerte como local y en el Estadio "Calvo y Bascuñán" venció por la cuenta mínima a Deportes Copiapó para meterse en la parte de la tabla en la Liga de Ascenso.

El cuadro portuario contó con la aparición del venezolano José Bandez, quien apareció a los 65 minutos para marcar el único gol del partido.

Con este resultado, el elenco "puma" llegó a los 14 puntos y se ubicó cuarto, a solo dos puntos de Deportes Recoleta, líder de la categoría.

El cuadro atacameño, en tanto, se estancó en 9 unidades y es noveno.