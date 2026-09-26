Ascenso: Copiapó se acercó a la liguilla con una goleada a domicilio sobre San Felipe

Deportes Copiapó se puso al día en la Liga de Ascenso con un triunfazo de 4-1 ante Unión San Felipe en la región de Valparaíso, resultado que le permitió a los nortinos trepar posiciones en la tabla.

Manuel López lideró al "León de Atacama" con un doblete para inaugurar las cifras (37', 61'). Francisco Espoz aumentó poco después del 2-0 parcial (67').

En el tiempo adicional John Santander puso el cuarto gol forastero en el valle del Aconcagua (90+4') y Bruno Vides descontó con el "gol del honor" para el "Uní Uní", vía penal en los 90+8'.

De esta manera, Copiapó llegó a 34 puntos, a solo dos de Unión Española, que cierra la zona de liguilla en el octavo puesto.

Por otro lado, San Felipe se complicó en el fondo con 22 puntos, siendo penúltimo con apenas tres unidades más que el colista Rangers.