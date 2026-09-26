Frente Amplio: "El manejo económico de Kast ha sido tan dañino como la pandemia"

El diputado Jorge Brito (Frente Amplio) rechazó el foco del proyecto de Ley de Presupuestos 2027 que el Gobierno ingresará este miércoles al Congreso, tras acusar que la administración del Presidente José Antonio Kast insiste en una contracción fiscal perjudicial y que su manejo económico "ha sido para el país tan dañino como la pandemia".

El emplazamiento del legislador opositor apunta a las definiciones del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien adelantó que el erario fiscal para el próximo año contemplará una expansión mesurada del gasto cercana al 1%, con prioridades en salud, obras públicas, inversión, seguridad y defensa.

"Esto no es un Presupuesto de expansión, porque se hace sobre el recorte presupuestario del 3% que afectó áreas sensibles como los hospitales, las escuelas y también la seguridad", acusó el parlamentario del FA, integrante de la Comisión de Hacienda.

El parlamentario frenteamplista Jorge Brito sentenció: "El manejo económico del presidente Kast ha sido para el país tan dañino como la pandemia". (FOTO: ATON)

Según analizó Brito, "la propuesta del Gobierno sigue siendo una contracción, que es exactamente lo contrario que dicen los expertos, que recomiendan tomar medidas contracíclicas porque la economía se está decreciendo, al igual que ocurrió con la pandemia".

"El manejo económico del Presidente Kast ha sido para el país tan dañino como la pandemia", opinó el diputado del Frente Amplio y añadió que, ante este escenario, la izquierda va a "defender los programas sociales y que se mantenga la inversión en seguridad, pues de lo contrario los cálculos del ministro Quiroz los termina pagando la libertad de la gente".

Ajuste a gratuidad universitaria y la postura oficialista

La inquietud parlamentaria coincide con los recortes sectoriales confirmados por el Ejecutivo.

La ministra de Educación, María Paz Arzola, reveló a The Clinic que la mayor parte del ajuste de 1,12% en su cartera provino de disminuir los recursos a la gratuidad, argumentando que se trata de un beneficio cuantioso que "no se estaba otorgando bajo el rigor requerido".

Frente a las críticas de la oposición, el presidente de la Comisión de Hacienda, Agustín Romero (Republicanos), respaldó los focos del erario, pero pidió concentrar los esfuerzos en la reactivación laboral y la inversión en infraestructura.

"Salud, seguridad, son urgencias evidentes, pero hoy también tenemos una emergencia en materia de empleo y ahí la inversión, la vivienda y las obras públicas tienen un papel fundamental. Por eso, más que discutir solamente si el gasto aumenta 1% o un poco más, me interesa dónde ponemos cada peso y qué resultados vamos a conseguir", afirmó el parlamentario.

El oficialismo pidió priorizar el pago a proveedores y acelerar obras para contener la emergencia laboral. (FOTO: ATON)

Debido a esto, indicó que es necesario "acelerar obras, inversión y construcción, ejecutar oportunamente los recursos y pagar a tiempo a los proveedores del Estado, porque detrás de esas decisiones hay empresas, pymes y puestos de trabajo".

En paralelo al envío del Presupuesto 2027, el Gobierno anunció que presentará la próxima semana su nuevo plan proempleo, que buscará movilizar inversión a través de faenas de rápida ejecución y subsidios de vivienda.

Gobernadores regionales irán al Congreso para apelar drástico recorte de hasta 10%

En tanto, se informó que los 16 gobernadores regionales de Chile acudirán la próxima semana al Congreso para intentar frenar la reducción de entre un 7% y un 10% en sus presupuestos para 2027, medida confirmada por el Ministerio de Hacienda.

La medida del Ejecutivo fue criticada por el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, quien calificó el escenario presupuestario como una señal preocupante que escapa a un mero ajuste transitorio.

"Se nos dijo primero que había un recorte de emergencia que era el 3% este año. Pero después, para el próximo año, la señal que se ha dado por parte del Ministerio de Hacienda es de un recorte de entre 7 y 10%. O sea, aquí ya no estamos haciendo un recorte de emergencia; esto es disminuir el poder de las regiones y además hacerle un tremendo daño a la cartera de inversión proempleo que tenemos", arremetió el exintendente.

"La manera que tenemos los gobiernos regionales de contribuir a la tarea de generar empleo es hacer inversión", enfatizó.

El gobernador metropolitano Claudio Orrego calificó la medida como un intento por "disminuir el poder de las regiones". (FOTO: ATON)

Asimismo, acusó que, aunque "se ha dicho que la razón sería la falta de ejecución presupuestaria, eso no es así, porque en el caso de la Región Metropolitana ejecutamos el 100% del presupuesto durante los últimos cinco años. ¿Cuál es la razón entonces? ¿Una decisión política de disminuir las regiones?".

Frente a este escenario de molestia transversal, la Asociación de Gobernadores Regionales de Chile (Agorechi) sostendrá una reunión con el ministro Quiroz antes de presentarse ante los parlamentarios para exigir la restitución de los recursos destinados al desarrollo territorial.