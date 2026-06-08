Ascenso: Unión Española y San Felipe igualaron con dos penales en los descuentos

Unión Española y Unión San Felipe repartieron puntos tras empatar 2-2 en el Estadio Santa Laura, en un compromiso válido por la decimoquinta fecha en la Liga de Ascenso.

El marcador lo abrió Andrés Vilches (22') desde los doce pasos para el cuadro "hispano", pero Luis García (32') emparejó las acciones rápidamente para la visita.

En el epílogo, Patricio Muñoz (90+2') puso en ventaja al "Uní-Uní" mediante un penal, pero solo tres minutos más tarde, Pablo Aránguiz (90+5') firmó la paridad definitiva por la misma vía.

Con esta igualdad, el equipo dirigido por Ronald Fuentes se mantuvo en el octavo lugar con 22 unidades, cerrando el cupo para la liguilla. En tanto, el conjunto del Aconcagua sumó 16 puntos y se ubicó en la decimotercera posición, logrando distanciarse a trece unidades de la zona de peligro en el cierre de la primera rueda.