Curicó Unido derribó a Temuco y consiguió su primer triunfo de visita en la Liga de Ascenso

Curicó Unido protagonizó la gran sorpresa de la decimoquinta fecha en la Liga de Ascenso tras derrotar como visitante por 0-1 a Deportes Temuco, consiguiendo así su primera victoria en esta condición durante el cierre de la primera rueda.

El único tanto del compromiso llegó a los 38 minutos a través de Henry Sanhueza, cuando el defensor desvió un remate desde fuera del área, descolocando al guardameta para sentenciar la ventaja en favor de la escuadra de Damián Muñoz.

Con este triunfo, el elenco del Maule escaló al duodécimo puesto con 18 unidades. Por su parte, el cuadro albiverde desaprovechó la oportunidad de alcanzar el subliderato y se mantuvo en la cuarta plaza con 23 puntos, misma cantidad que hoy registran Antofagasta, San Luis y Puerto Montt.

Tras el cierre de la primera mitad del torneo, el próximo desafío de los "Torteros" será por Copa Chile ante Ñublense, el domingo 21 de junio a las 16:00 horas. En tanto, el "Pije" recibirá a Deportes Concepción el mismo día a partir de las 15:00 horas.