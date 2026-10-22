El grupo irlandés de hip hop Kneecap aprovechó su visita a Chile para visitar en el Estadio Municipal de La Cisterna las instalaciones de Palestino, fotografiándose con el club chileno y reivindicando su discurso a favor de Palestina.

Tras su presentación en el festival Glastonbury 2025, el trío fue sometido a una investigación por parte de la policía británica, por posible "incitación a la violencia", a raíz de su postura -expresa sobre el escenario- contra las acciones del gobierno y ejército israelí contra Gaza y los palestinos.

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