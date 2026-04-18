San Marcos se hizo fuerte en casa y acabó con el invicto de Cobreloa en el Ascenso

San Marcos de Arica se hizo fuerte como dueño de casa y superó por 1-0 a Cobreloa para acabar con el invicto del elenco minero en duelo válido por la fecha 8 de la Liga de Ascenso.

En el mundialista "Carlos Dittborn", el cuadro local se puso en ventaja temprano gracias a Camilo Melivilú, quien a los 7 minutos vulneró la zaga del cuadro de Calama.

En el segundo tiempo, Facundo Velazco logró la paridad para el cuadro naranja a los 55', pero el mismo Melivilú se transformó en figura y marcó el tanto del triunfo a los 72'.

Con este resultado, San Marcos llegó a los 14 puntos y se ubicó cuarto.

Cobreloa, en tanto, sufrió su primera derrota de la temporada y quedó segundo con 15, uno menos que el líder Recoleta.