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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Ascenso

San Marcos se hizo fuerte en casa y acabó con el invicto de Cobreloa en el Ascenso

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El cuadro ariqueño se acercó a posiciones de vanguardia en la Primera B.

San Marcos se hizo fuerte en casa y acabó con el invicto de Cobreloa en el Ascenso
 Foto: Instagram San Marcos de Arica
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San Marcos de Arica se hizo fuerte como dueño de casa y superó por 1-0 a Cobreloa para acabar con el invicto del elenco minero en duelo válido por la fecha 8 de la Liga de Ascenso.

En el mundialista "Carlos Dittborn", el cuadro local se puso en ventaja temprano gracias a Camilo Melivilú, quien a los 7 minutos vulneró la zaga del cuadro de Calama.

En el segundo tiempo, Facundo Velazco logró la paridad para el cuadro naranja a los 55', pero el mismo Melivilú se transformó en figura y marcó el tanto del triunfo a los 72'.

Con este resultado, San Marcos llegó a los 14 puntos y se ubicó cuarto.

Cobreloa, en tanto, sufrió su primera derrota de la temporada y quedó segundo con 15, uno menos que el líder Recoleta.

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