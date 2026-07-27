Unión Española batió a Recoleta y volvió al triunfo en la Liga de Ascenso

Unión Española volvió al triunfo en la Liga de Ascenso, en el marco de la fecha 17, tras vencer por 2-1 a Deportes Recoleta este lunes en el Estadio Santa Laura.

El conjunto hispano, dirigido por Ronald Fuentes, arrastraba una racha de tres partidos sin ganar antes del receso, pero logró comenzar de la mejor forma la segunda parte del torneo.

Los goles de los Rojos de Independencia fueron de Mitchell Wassenne (50') y Andrés Vilches (64'); mientras que Roberto Riveros firmó el único tanto de Recoleta (52').

El resultado dejó a Unión Española con 25 puntos en el sexto lugar de la tabla; Recoleta, en tanto, está décimo, con 22 positivos.

En la próxima fehca, Recoleta recibirá a Deportes Puerto Montt, y Unión Española visitará a Magallanes en San Bernardo.