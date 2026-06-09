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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Ascenso

[VIDEO] La lamentable pelea entre hinchas de Unión Española con "infiltrados" de Unión San Felipe

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La riña tuvo lugar en la Tribuna Lateral del recinto.

[VIDEO] La lamentable pelea entre hinchas de Unión Española con
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Un lamentable hecho se vivió en el Estadio Santa Laura durante el empate 2-2 entre Unión Española y Unión San Felipe por la Liga de Ascenso luego de se registrara una pelea entre hinchas de ambos elencos.

Mientras transcurría el encuentro, fanáticos del cuadro hispano se fueron a las manos con supuestos infiltrados del cuadro del Aconcagua en el sector Tribuna Lateral del recinto ubicado en Independencia.

Además, el video incluye la aparición de Gonzalo Durán, exdelegado presidencial de la Región Metropolitana y reconocido hincha del conjunto rojo, al que se le muestra intentando calmar los aires y dar fin a la riña.

Revisa la pelea aquí

 

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