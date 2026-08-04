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Dinamo Zagreb aplastó a Kauno Zalgiris y puso un pie en la ronda de play-off de la Champions

Publicado: | Fuente: MAXSport
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Dinamo Zagreb de Croacia goleó 5-0 a Kauno Zalgiris de Lituania en el Estadio Maksimir y logró una amplia ventaja por la ida de la tercera ronda clasificatoria de la Champions League, quedando a un paso de los play-offs. Los goles para el cuadro dirigido por Mario Kovacevic fueron anotados por Miha Zajc (31'), Scott McKenna (33'), Mateo Lisica (51'), Luka Stojkovic (76') y Lukas Kacavenda (90').

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