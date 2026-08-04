Michael Clark, expresidente de Azul Azul, concesionaria que administra al club de fútbol Universidad de Chile, habló tras su salida del Centro de Justicia, después de la cuarta jornada de formalizaciones por el Caso Sartor, y abordó a la estimación de los querellantes en torno a una pena entre 21 y 40 años, señalando que falta mucho para eso. Además, reiteró que se siente "tranquilo" y que "no soy parte de responsabilidad" de la pérdida de dinero que sufrieron los afectados, manifestando su empatía por ellos.

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