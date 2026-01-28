El desarrollo de la octava fecha de la Liga de Campeones
Sigue los resultados en vivo y online por Cooperativa.cl.
Sigue los resultados en vivo y online por Cooperativa.cl.
Esta semana sigue la disputa de la Liga de Campeones de Europa.
Sigue la jornada en vivo y online por Cooperativa.cl:
Miércoles 28 de enero:
-Athletic de Bilbao 2-1 Sporting Lisboa, Primer tiempo. Estadio San Mamés. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl
1-0: 3' Oihan Sancet (ATH); 1-1: 12' Ousmane Diomande (SPO); 2-1: 29' Gorka Guruzeta (ATH)
-Liverpool 2-0 Qarabag, Primer tiempo. Estadio Anfield. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.
1-0: 15' Alexis Mac Allister (LIV); 2-0: 21' Florian Wirtz (LIV)
-Barcelona 0-1 Copenhague, Primer tiempo. Estadio Camp Nou. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.
0-1: 4' Viktor Dadason (COP)
-Mónaco 0-0 Juventus, Primer tiempo. Estadio "Luis II". Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.
-Ajax 0-0 Olympiakos,Primer tiempo. Estadio "Johan Cruyff. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.
-PSG 1-0 Newcastle, Primer tiempo. Estadio Parque de los Príncipes. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.
1-0: 8' Vitinha (PSG)
- Borussia Dortmund 0-0 Inter, Primer tiempo. Estadio Signal Iduna Park. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.
-Napoli 1-1 Chelsea, Primer tiempo. Estadio "Diego Armando Maradona". Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.
0-1: 19' Enzo Fernández, de penal (CHE); 1-1: 33' Antonio Vergara (NAP)
-Frankfurt 0-1 Tottenham, Primer tiempo. Estadio Parque del Deutsche Bank. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.
0-1: 3' Xavi Simons (TOT)
-Atlético Madrid 1-1 Bodo/Glimt, Primer tiempo. Estadio Metropolitano. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.
1-0: 15' Alexander Sorloth (AM); 1-1: 35' Fredrik Sjovold (BOD)
-Bayer Leverkusen 1-0 Villarreal, Primer tiempo. Estadio Bay Arena. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.
1-0: 12' Malik Tilman (LEV); 2-0: 36' Malik Tilman (LEV)
-Arsenal 3-1 Kairat, Primer tiempo. Estadio Emirates. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.
1-0: 2' Vyktor Gyokeres (ARS); 1-1: 7' Jorginho (KAI); 2-1: 16' Kai Havertz (ARS); 3-1: 38' Gabriel Martinelli (ARS)
-Pafos 1-0 Slavia Praga, Primer tiempo. Estadio "Stelios Kyriakides". Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.
1-0: 17' Vlad Dragomir (PAF)
-Manchester City 2-0 Galatasaray, Primer tiempo. Estadio Etihad. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.
1-0: 11' Erling Haaland (MC); 2-0: 29' Rayan Cherki (MC)
-Club Brujas 2-0 Marsella, Primer tiempo. Estadio "Jan Breydel". Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.
1-0: 4' Mamadou Diakhon (BRU); 2-0: 11' Romeo Vermant (BRU)
-Benfica 1-1 Real Madrid, Primer tiempo. Estadio da Luz. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.
0-1: 30 Kylian Mbappé (RM); 1-1: 37' Andreas Schjelderup (BEN)
-Union Saint-Gilloise 0-0 Atalanta, Primer tiempo. Estadio "Joseph Marien". Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.
-PSV 0-0 Bayern Munich, Primer tiempo. Estadio Philips. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.
17:38 - | ¡Tercero de Arsenal! Gabriel Martinelli anotó el 3-1 sobre Kairat Almaty
17:37 - | ¡Gol de Benfica! Andreas Schjelderup aprovechó y firmó el empate 1-1 ante Real Madrid
17:32 - | ¡Lo empató Napoli! Marco Antonio Vergara marcó el 1-1 ante Chelsea
17:31 - | ¡Gol de Real Madrid! Kylian Mbappé anotó el 0-1 sobre el Benfica de Mourinho en la Champions
17:30 - | ¡Gol de Athletic de Bilbao! Gorka Guruzeta anotó el 2-1 sobre Sporting de Lisboa
17:23 - | ¡Gol de Manchester City! Rayan Cherki estira a 2-0 la ventaja sobre Galatasaray
17:21 - | ¡Otro más para Liverpool! Florian Wirtz firmó el 2-0 sobre Qarabag en Anfield
17:19 - | ¡Gol de Chelsea! Enzo Fernández de penal consiguió el 0-1 sobre Napoli en la Champions
17:18 - | ¡Gol de Liverpool! Alexis Mac Allister remató para el 1-0 sobre Qarabag
%uD83C%uDFB8 ¡COMO ALEXIS NO HAY! %uD83C%uDFB8. Sonó el reloj del árbitro y hay gol de MAC ALLISTER para el 1-0 del Liverpool vs. Qarabag por la Champions League.— SportsCenter (@SC_ESPN) January 28, 2026
%uD83D%uDCFA Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/yszzgHkPS8
17:17 - | ¡Gol de Atlético de Madrid! Alexander Sorloth marcó el 1-0 ante Bodo Glimt
¡TREMENDO CABEZAZO! Sorloth ganó en el duelo aéreo y puso el 1-0 del Atlético de Madrid ante Bodo/Glimt para soñar con los octavos de la Champions.— SportsCenter (@SC_ESPN) January 28, 2026
%uD83D%uDCFA Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/5tzuNC0uI0
17:14 - | ¡Gol de Arsenal! Los londinenses recuperan la ventaja gracias Kai Havertz para el 2-1 ante Kairat Almaty
¡QUE LINDO LO QUE HIZO LA COBRA! Havertz fue enganchando para el medio y definió de zurda a colocar: ¡GOLAZO del Arsenal para el 2-1 vs. Kairat Almaty!— SportsCenter (@SC_ESPN) January 28, 2026
%uD83D%uDCFA Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/J2BoVnvEsl
17:10 - | ¡Gol de Manchester City! Erling Haaland consiguió el 1-0 sobre Galatasaray
17:09 - | ¡Gol de PSG! Vitinha abre el marcador ante Newcastle en el Parque de los Príncipes
17:08 - | ¡Gol de Kairat Almaty! Jorginho de penal consigue el empate 1-1 ante Arsenal
17:06 - | ¡Sorpresa en Camp Nou! Viktor Dadason abre la cuenta para Copenhague, que gana 0-1 a Barcelona
17:05 - | ¡Penal perdido en PSG! Ousmane Dembelé desperdició su oportunidad y se mantiene el empate sin goles ante Newcastle
¡¡LE ATAJARON EL PENAL AL BALÓN DE ORO!! Pope le ganó el duelo al MOSQUITO DEMBELÉ y todo sigue 0-0 entre PSG y Newcastle en París.— SportsCenter (@SC_ESPN) January 28, 2026
%uD83D%uDCFA Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/DdBxZzjQgT
17:05 - | ¡Gol de Athletic de Bilbao! Oihan Sancet marcó el 1-0 sobre Sporting de Lisboa
17:02 - | ¡Gol de Arsenal! Al comienzo del partido, Viktor Gyokeres marcó el 1-0 ante Kairat en la Champions
¡LOS GUNNERS MADRUGARON EN EL SUPER MIÉRCOLES DE CHAMPIONS! Al minuto, gol de GYOKERES para el 1-0 del Arsenal vs. Kairat Almaty.— SportsCenter (@SC_ESPN) January 28, 2026
%uD83D%uDCFA Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/HIgbqUqcQm
16:43 - | ¡Comenzó la acción en Europa! La Champions League vive la última fecha de la fase de liga con 18 duelos en simultáneo
16:12 - | A las 17:00 horas arranca la última fecha de la fase de liga de la Champions