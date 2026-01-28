Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Campeones

El desarrollo de la octava fecha de la Liga de Campeones

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Sigue los resultados en vivo y online por Cooperativa.cl.

El desarrollo de la octava fecha de la Liga de Campeones
Esta semana sigue la disputa de la Liga de Campeones de Europa.

Sigue la jornada en vivo y online por Cooperativa.cl:

Miércoles 28 de enero:

-Athletic de Bilbao 2-1 Sporting Lisboa, Primer tiempo. Estadio San Mamés. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl

1-0: 3' Oihan Sancet (ATH); 1-1: 12' Ousmane Diomande (SPO); 2-1: 29' Gorka Guruzeta (ATH)

-Liverpool 2-0 Qarabag, Primer tiempo. Estadio Anfield. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.

1-0: 15' Alexis Mac Allister (LIV); 2-0: 21' Florian Wirtz (LIV)

-Barcelona 0-1 Copenhague, Primer tiempo. Estadio Camp Nou. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.

0-1: 4' Viktor Dadason (COP)

-Mónaco 0-0 Juventus, Primer tiempo. Estadio "Luis II". Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.

-Ajax 0-0 Olympiakos,Primer tiempo. Estadio "Johan Cruyff. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.

-PSG 1-0 Newcastle, Primer tiempo. Estadio Parque de los Príncipes. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.

1-0: 8' Vitinha (PSG)

- Borussia Dortmund 0-0 Inter, Primer tiempo. Estadio Signal Iduna Park. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.

-Napoli 1-1 Chelsea, Primer tiempo. Estadio "Diego Armando Maradona". Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.

0-1: 19' Enzo Fernández, de penal (CHE); 1-1: 33' Antonio Vergara (NAP)

-Frankfurt 0-1 Tottenham, Primer tiempo. Estadio Parque del Deutsche Bank. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.

0-1: 3' Xavi Simons (TOT)

-Atlético Madrid 1-1 Bodo/Glimt, Primer tiempo. Estadio Metropolitano. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.

1-0: 15' Alexander Sorloth (AM); 1-1: 35' Fredrik Sjovold (BOD)

-Bayer Leverkusen 1-0 Villarreal, Primer tiempo. Estadio Bay Arena. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.

1-0: 12' Malik Tilman (LEV); 2-0: 36' Malik Tilman (LEV)

-Arsenal 3-1 Kairat, Primer tiempo. Estadio Emirates. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.

1-0: 2' Vyktor Gyokeres (ARS); 1-1: 7' Jorginho (KAI); 2-1: 16' Kai Havertz (ARS); 3-1: 38' Gabriel Martinelli (ARS)

-Pafos 1-0 Slavia Praga, Primer tiempo. Estadio "Stelios Kyriakides". Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.

1-0: 17' Vlad Dragomir (PAF)

-Manchester City 2-0 Galatasaray, Primer tiempo. Estadio Etihad. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.

1-0: 11' Erling Haaland (MC); 2-0: 29' Rayan Cherki (MC)

-Club Brujas 2-0 Marsella, Primer tiempo. Estadio "Jan Breydel". Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.

1-0: 4' Mamadou Diakhon (BRU); 2-0: 11' Romeo Vermant (BRU)

-Benfica 1-1 Real Madrid, Primer tiempo. Estadio da Luz. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.

0-1: 30 Kylian Mbappé (RM); 1-1: 37' Andreas Schjelderup (BEN)

-Union Saint-Gilloise 0-0 Atalanta, Primer tiempo. Estadio "Joseph Marien". Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.

-PSV 0-0 Bayern Munich, Primer tiempo. Estadio Philips. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.

17:38 - | ¡Tercero de Arsenal! Gabriel Martinelli anotó el 3-1 sobre Kairat Almaty

17:37 - | ¡Gol de Benfica! Andreas Schjelderup aprovechó y firmó el empate 1-1 ante Real Madrid

17:32 - | ¡Lo empató Napoli! Marco Antonio Vergara marcó el 1-1 ante Chelsea

17:31 - | ¡Gol de Real Madrid! Kylian Mbappé anotó el 0-1 sobre el Benfica de Mourinho en la Champions

17:30 - | ¡Gol de Athletic de Bilbao! Gorka Guruzeta anotó el 2-1 sobre Sporting de Lisboa

17:23 - | ¡Gol de Manchester City! Rayan Cherki estira a 2-0 la ventaja sobre Galatasaray

17:21 - | ¡Otro más para Liverpool! Florian Wirtz firmó el 2-0 sobre Qarabag en Anfield

17:19 - | ¡Gol de Chelsea! Enzo Fernández de penal consiguió el 0-1 sobre Napoli en la Champions

17:18 - | ¡Gol de Liverpool! Alexis Mac Allister remató para el 1-0 sobre Qarabag

17:17 - | ¡Gol de Atlético de Madrid! Alexander Sorloth marcó el 1-0 ante Bodo Glimt

17:14 - | ¡Gol de Arsenal! Los londinenses recuperan la ventaja gracias Kai Havertz para el 2-1 ante Kairat Almaty

17:10 - | ¡Gol de Manchester City! Erling Haaland consiguió el 1-0 sobre Galatasaray

17:09 - | ¡Gol de PSG! Vitinha abre el marcador ante Newcastle en el Parque de los Príncipes

17:08 - | ¡Gol de Kairat Almaty! Jorginho de penal consigue el empate 1-1 ante Arsenal

17:06 - | ¡Sorpresa en Camp Nou! Viktor Dadason abre la cuenta para Copenhague, que gana 0-1 a Barcelona

17:05 - | ¡Penal perdido en PSG! Ousmane Dembelé desperdició su oportunidad y se mantiene el empate sin goles ante Newcastle

17:05 - | ¡Gol de Athletic de Bilbao! Oihan Sancet marcó el 1-0 sobre Sporting de Lisboa

17:02 - | ¡Gol de Arsenal! Al comienzo del partido, Viktor Gyokeres marcó el 1-0 ante Kairat en la Champions

16:43 - | ¡Comenzó la acción en Europa! La Champions League vive la última fecha de la fase de liga con 18 duelos en simultáneo

16:12 - | A las 17:00 horas arranca la última fecha de la fase de liga de la Champions

