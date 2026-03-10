Los partidos de ida en los octavos de final de la Champions League
Esta semana comienzan los octavos de final de la Champions League con los partidos de ida.
- Galatasaray vs. Liverpool. 14:45 horas. Rams Park.
- Newcastle vs. FC Barcelona. 17:00 horas. St. James' Park.
- Atlético de Madrid vs. Tottenham. 17:00 hora. Estadio Metropolitano.
- Atalanta vs. Bayern Munich. 17:00 horas. New Balance Arena.
- Bayer Leverkusen vs. Arsenal. 14:45 horas. BayArena.
- Paris Saint Germain vs. Chelsea. 17:00 horas. Parque de los Príncipes.
- Bodo/Glimt vs. Sporting CP. 17:00 horas. Aspmyra Stadion.
- Real Madrid vs. Manchester City. 17:00 horas. Estadio "Santiago Bernabéu"