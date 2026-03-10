Síguenos:
Los partidos de ida en los octavos de final de la Champions League

Los partidos de ida en los octavos de final de la Champions League
Esta semana comienzan los octavos de final de la Champions League con los partidos de ida.

Sigue la jornada en vivo y online por Cooperativa.cl 

Martes 10 de marzo

- Galatasaray vs. Liverpool. 14:45 horas. Rams Park. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl

- Newcastle vs. FC Barcelona. 17:00 horas. St. James' Park. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl

- Atlético de Madrid vs. Tottenham. 17:00 hora. Estadio Metropolitano. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl

- Atalanta vs. Bayern Munich. 17:00 horas. New Balance Arena. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl

Miércoles 11 de marzo

- Bayer Leverkusen vs. Arsenal. 14:45 horas. BayArena.

- Paris Saint Germain vs. Chelsea. 17:00 horas. Parque de los Príncipes.

- Bodo/Glimt vs. Sporting CP. 17:00 horas. Aspmyra Stadion.

- Real Madrid vs. Manchester City. 17:00 horas. Estadio "Santiago Bernabéu"

