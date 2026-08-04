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Sparta Praga remontó ante Lyon y tomó ventaja en la Champions

Publicado: | Fuente: AC Sparta Praha
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Sparta Praga de Chequia remontó un marcador adverso para imponerse 2-1 ante Olympique de Lyon en el Epet Arena, por la ida de la tercera ronda clasificatoria de la Champions League.

El cuadro checo aseguró la victoria gracias a los tantos de Matej Rynes (63') y John Mercado (69') tras comenzar perdiendo mediante un autogol de Martin Suchomel (45'), además de contar con un penal errado de Corentin Tolisso para el elenco galo (67').

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