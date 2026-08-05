El horror está entre nosotros en el tráiler de la sexta película de "Insidious"
Publicado: | Fuente: Andes Films
La saga cinematográfica de horror "Insidious", conocida como "La noche del demonio" en Latinoamérica, regresa con su sexta película "Insidious: Out Of The Further" ("La Noche Del Demonio: Están Entre Nosotros"). Teniendo de vuelta a Lin Shaye como la médium "Elise Rainier", la historia nos presenta a "Gemma" (Amelia Eve), una joven madre que descubre que posee el don de acceder al más allá, pero aquella habilidad trae consecuencias desastrosas al ser capaz de algo que parecía imposible: traer demonios de vuelta al mundo humano para siempre. Se estrena el próximo 20 de agosto en cines.