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[VIDEO] Harry Kane respondió rápido para Bayern Munich y puso el 2-2 ante Real Madrid
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| Periodista Digital: Cooperativa.cl
El delantero inglés definió de buena manera en el área grande.
El delantero inglés definió de buena manera en el área grande.
El delantero inglés Harry Kane definió de gran manera y puso el 2-2 de Bayern Munich ante Real Madrid en un intenso duelo de vuelta de cuartos de final de la Liga de Campeones jugado en Alemania.
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