Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago20.9°
Humedad43%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Campeones

[VIDEO] Harry Kane respondió rápido para Bayern Munich y puso el 2-2 ante Real Madrid

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El delantero inglés definió de buena manera en el área grande.

[VIDEO] Harry Kane respondió rápido para Bayern Munich y puso el 2-2 ante Real Madrid
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El delantero inglés Harry Kane definió de gran manera y puso el 2-2 de Bayern Munich ante Real Madrid en un intenso duelo de vuelta de cuartos de final de la Liga de Campeones jugado en Alemania.

Revisa el gol:

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada