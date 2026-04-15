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[VIDEO] Kylian Mbappé retomó la ventaja para Real Madrid en partidazo ante Bayern Munich
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
El francés puso el 3-2 antes del final del primer tiempo.
El francés puso el 3-2 antes del final del primer tiempo.
El francés Kylian Mbappé se hizo presente con un gol que dejó 3-2 el marcador a favor de Real Madrid en su visita a Bayern Munich por la vuelta en los cuartos de final de la Liga de Campeones.
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