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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Campeones

[VIDEO] Luis Díaz definió con clase y marcó el 1-0 de Bayern Munich sobre Real Madrid

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El colombiano decidió la apertura de la cuenta con un gran remate.

[VIDEO] Luis Díaz definió con clase y marcó el 1-0 de Bayern Munich sobre Real Madrid
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Luis Díaz fue el encargado de abrir el marcador a favor de Bayern Munich en su enfrentamiento ante Real Madrid por la Champions League, luego de filtrarse en la defensa rival y definir con precisión tras una gran jugada para anotar el 1-0 transitorio.

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