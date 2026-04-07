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[VIDEO] Luis Díaz definió con clase y marcó el 1-0 de Bayern Munich sobre Real Madrid
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Autor: Redacción Cooperativa
El colombiano decidió la apertura de la cuenta con un gran remate.
El colombiano decidió la apertura de la cuenta con un gran remate.
Luis Díaz fue el encargado de abrir el marcador a favor de Bayern Munich en su enfrentamiento ante Real Madrid por la Champions League, luego de filtrarse en la defensa rival y definir con precisión tras una gran jugada para anotar el 1-0 transitorio.
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