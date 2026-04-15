Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago20.9°
Humedad43%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Campeones

[VIDEO] Michael Olise bajó el telón en la victoria de Bayern Munich sobre Real Madrid

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El jugador de los bávaros anotó el 4-3 definitivo.

[VIDEO] Michael Olise bajó el telón en la victoria de Bayern Munich sobre Real Madrid
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El futbolista francés Michael Olise definió con enorme calidad para dejar 4-3 el marcador a favor de Bayern Munich, en el tiempo añadido, y apagar la ilusión de Real Madrid en la Liga de Campeones.

Revisa el golazo de Olise:

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada