Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Campeones
[VIDEO] Michael Olise bajó el telón en la victoria de Bayern Munich sobre Real Madrid
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
El jugador de los bávaros anotó el 4-3 definitivo.
El jugador de los bávaros anotó el 4-3 definitivo.
El futbolista francés Michael Olise definió con enorme calidad para dejar 4-3 el marcador a favor de Bayern Munich, en el tiempo añadido, y apagar la ilusión de Real Madrid en la Liga de Campeones.
Revisa el golazo de Olise: